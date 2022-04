Santana também faculta uso de máscaras em locais abertos e fechados

Município a 17 km de Macapá manteve uso obrigatório nos ônibus, unidades básicas de saúde e em escolas públicas e privadas.

Compartilhamentos

Depois da prefeitura da capital e do governo do estado, o segundo município mais populoso do Amapá, Santana, a 17 km de Macapá, também facultou o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, com algumas exceções.

O decreto que libera a obrigatoriedade nesses locais foi assinado nesta quarta-feira (6) pelo prefeito Bala Rocha (PP).

A exceção da liberação fica por conta do transporte público, unidades básicas de saúde e em escolas públicas e privadas. Nesses locais, permanece obrigatório o uso de máscaras de proteção facial contra a covid-19.

A medida é baseada em dados científicos e estatísticos que apontam redução significativa dos casos de covid-19 no município de Santana.

Continuam mantidas as medidas de distanciamento social recomendadas, é necessário apresentar o cartão de vacinação na entrada de estabelecimentos comerciais e esses devem manter a presença limitada do público.

O município também protocola a reabertura das atividades econômicas, seguindo as medidas preventivas quanto ao cuidado com controle de público e clientes, organização de filas, incluindo a parte externa do local, respeitando o distanciamento mínimo de 1,0 m entre as pessoas, bem como garantir a ventilação do espaço com a abertura de janelas.

O Decreto vale até o dia 3 de maio.