Semana Santa: 50 toneladas de peixe de R$ 10 a R$ 19

Ação, que inicia nesta terça (12), é do Programa Peixe Popular, que comercializa pescado a preços populares.

Começa nesta terça-feira (12) as vendas do Programa Peixe Popular, que comercializa pescado a preços populares no Amapá. Para a Semana Santa deste ano, a ação reservou 50 toneladas de 24 espécies com preços que variam entre R$ 10 e R$ 19.

As vendas vão até a manhã da Sexta-Feira Santa (15) em sete pontos de Macapá. Veja onde encontrar pontos de venda em Macapá. Veja os locais e preços ao fim desta matéria.

O programa Peixe popular é coordenado pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).

Apesar de ser organizado e promovido pelo estado, o programa não compra o pescado dos produtores, mas sim subsidia os custos de alguns processos, como gelo, caixas de isopor e estrutura de barracas, para desta forma reduzir o valor final do produto.

Veja os locais e preços: