Senador do Amapá vai liderar bancada do União Brasil

Escolha foi anunciada pelos senadores do partido na tarde desta quarta-feira (13)

Os senadores do União Brasil, fusão do DEM com o PSL, anunciaram na tarde desta quarta-feira (13) que a bancada do novo partido será liderada pelo amapaense Davi Alcolumbre. Será o primeiro líder do UB no Senado.

O partido foi criado no fim do ano passado, mas foi oficializado em fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A legenda informou que Davi tem um “perfil pacificador”, e por isso foi a escolha mais adequada.

O União Brasil possui 8 senadores e é quarta maior bancada do Senado.

“Recebo essa nova missão com muito orgulho e ciente da responsabilidade que é representar meus colegas no Senado Federal. Como sempre, estarei aberto ao diálogo com todos para decidirmos, juntos, o que é melhor para nosso partido”, disse o senador.

Davi adiantou que a prioridade serão as pautas de desenvolvimento diante da crise econômica.

“Nosso foco na liderança será orientar, trabalhar e lutar pelas pautas que sejam fundamentais para o crescimento do Brasil. Temos vivido momentos de grave crise econômica. Estados e municípios estão passando por grandes dificuldades e é nosso papel, como parlamentares, lutarmos pela recuperação da nossa economia”, acrescentou o senador que já presidiu o Senado e atualmente conduz a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).