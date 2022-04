Chegamos a análise do capítulo 37 de Êxodo

Bom dia! O povo de Israel continuava construindo o tabernáculo, e coube ao chefe dos artistas, Bezalel, a missão de construir a Arca da Aliança, onde ficariam guardadas as tábuas com os 10 Mandamentos. A Arca tinha dois querubins em ouro que representavam Deus e tinha outros significados. Os artistas usaram toda a sua capacidade para fazer uma obra que adorasse verdadeira a Deus, e precisa ser assim nos dias de hoje com as pessoas vocacionadas para a arte.