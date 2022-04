Tenente da PM será vice de Gesiel ao governo

Ális Vanzeler tem 41 anos, é evangélica e já integrou a Força Nacional de Segurança

Por SELES NAFES

Uma oficial da PM do Amapá será a candidata à vice na chapa do PRTB que terá como candidato ao governo o pastor e oficial de justiça, Gesiel Oliveira. A apresentação da 2ª tenente Ális Karla Cardoso Vanzeler, de 41 anos, ocorreu ontem (1º) à noite, em reunião do diretório do partido.

Ális Vanzeler já fez parte da Força Nacional de Segurança e é casada com um policial militar que já atua há 20 anos na corporação.

“Mulher, militar, cristã e sem vinculação anterior aos grupos que aí estão”, definiu Gesiel Oliveira sobre os critérios utilizados para a escolha do nome.

“Escolha do partido que hoje conta com muitos militares na sua base. Eu nem sequer conhecia ela. Foi uma escolha dos militares que estão na base do partido pelas virtudes que essa mulher reúne”, acrescentou.

O PRTB não buscará alianças nestas eleições, nem com os partidos considerados ‘bolsonaristas’. Nos últimos meses, as legendas da chamada “direita conservadora” rejeitaram filiação de Gesiel Oliveira, entre eles o Patriotas e o Podemos.

“Vamos de chapa pura”, adiantou.