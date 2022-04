Traficante é flagrado com drogas após furtar moto em balneário

Ele foi descoberto durante patrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (18), transportando drogas numa motocicleta furtada.

O flagrante ocorreu na esquina da Rua Vereador Júlio Pereira com a Avenida Ana Maria Gomes da Costa, no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá, durante patrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O condutor do veículo, uma Honda Bros de cor vermelha, apresentava atitude suspeita quando foi interceptado pela radiopatrulha. Durante busca pessoal, os policiais disseram ter encontrado uma porção média de cocaína no bolso da bermuda do abordado, identificado como Josivan dos Santos Costa.

À polícia, ele contou que a motocicleta havia sido furtada momentos antes, no Balneário do Curiaú, e que ganharia a quantia de R$ 500 pelo transporte da droga.

Josivan também teria relatado que teria mais droga escondida dentro de sua casa, localizada no Bairro Pacoval.

No endereço indicado pelo suspeito, já com o apoio do canil do Bope, os militares acharam um 1kg de crack. No total, foram apreendidos cerca de 1,5 kg, entre crack e cocaína. JOsivan informou que a ordem para a distribuição da droga veio de dentro do presídio, de um detento conhecido como Suruca.

O dono da motocicleta foi localizado e confirmou que o veículo tinha sido furtado na tarde desta segunda-feira no Balneário do Curiaú.