Trecho da Duca Serra será interditado

Interdição será necessária para drenar água da chuva, que se acumula no local onde estão sendo edificados os pilares de sustentação do viaduto

Por ANDRÉ SILVA

A Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap) vai interditar um trecho da Rodovia Duca Serra na noite desta terça-feira (12), para instalação de tubulação de drenagem da água da chuva que se acumula onde está sendo construído o Viaduto da Integração, alça de ligação com a Rodovia Norte-Sul.

O acúmulo de líquido tem atrapalhado a conclusão da concretagem das vigas que sustentarão o tabuleiro do viaduto.

Para a instalação do equipamento será necessária a interdição de parte da pista no trecho em frente a faculdade CEAP, no sentido Macapá/Santana, por aproximadamente três horas a partir de 23h.

Para dar fluidez ao trânsito, a secretaria vai tornar o trecho em frente à Toca da onça, mão dupla.

“A empresa estará com a equipe de segurança dela lá sinalizando e orientado. Teremos apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). É importante que a população fique avisada para manter a atenção quando passar pelo trecho”, informou o secretário Benedito Conceição.

O viaduto terá quatro pistas com capacidade de suportar 100 mil veículos por dia. O custo da obra é de R$ 93,3 milhões, sendo que R$ 22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).



Ponte sobre a Lagoa dos Índios

Outro ponto da obra que tem sofrido atrasos ocasionados pela chuva é o da ponte sobre a Lagoa dos Índios.

De acordo com o secretário, há duas semanas, a empresa tenta aplicar a última camada de pavimentação asfáltica para, enfim, concluir a ciclovia e, por fim, a etapa da ponte.

“Depois que a gente colocar essa camada, a empresa vem com o new jet (barreira de concreto), onde vai separa a pista da ciclovia. Vãos ser construídos dois metros a partir da lateral da ponte, para dar mais segurança ao ciclista”, garantiu o secretário.

De acordo com o gestor, dentro de 20 dias toda a estrutura da ponte estará pronta.