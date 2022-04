“Vai melhorar 100%”, diz borracheiro que atua às margens da Norte Sul

Depois de pronta, a expectativa de moradores, empresários e motoristas que já passam pela rodovia todos os dias, é que os negócios e a segurança melhorem

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

As obras da Rodovia Norte Sul – retomadas no fim de dezembro de 2021 – seguem a todo vapor. A obra ligará as zonas norte e oeste de Macapá e prevê a construção de um viaduto no ponto de ligação com a Rodovia Duca Serra.

Motoristas, moradores e pequenos empresários que usam e dependem da via para trabalhar, acreditam que a obra trará prosperidade e segurança para as duas regiões da cidade.

A reportagem do Portal SN esteve no canteiro de obras desta que será uma das vias mais importantes da cidade para falar com quem passa por ela todos os dias.

O local já esteve nas editorias de polícia dos principais meios de comunicação do estado devido ao alto índice de assaltos e desova de corpos, além de servir de lixeira viciada.

Segurança e trabalho

Saindo da zona norte, a reportagem encontrou dois funcionários de uma distribuidora de produtos hortifruti, que é sediada em um bairro na zona sul da capital.

Eles disseram que o lugar vai ficar mais seguro depois que os trabalhos forem concluídos e o tempo usado para fazer o trajeto da sede da empresa para o outro lado da cidade, será melhor aproveitado.

“Antes, a gente tinha que passar por dentro do mato e era muito deserto. A gente corria risco de ser assaltado. Agora não, até o caminho parece que ficou mais curto. Antes, a gente levava quase 30 minutos para atravessar a cidade, agora não, a gente leva 10, 15 minutos”, disse o entregador Jeovane Santos de 24 anos.

O microempresário Domingos Júnior, de 43 anos, disse que mora no local desde a infância. Contou que o pai chegou na região há mais de 40 anos para trabalhava com produtos hortifrutigranjeiros como cheiro verde, couve e alface.

Hoje, ele administra uma borracharia que já funciona há 20 anos no mesmo lugar: às margens da rodovia em obras.

“O trânsito fluindo, tendo gente e carro passando o tempo todo, eu acredito que vai melhorar cem por cento”, disse o microempreendedor.

Investimento

Segundo a Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap), estão sendo realizados serviços como limpeza, alargamento da via, drenagem, construção de galerias e agora, iniciando a estrutura da base do viaduto. No local que funcionará como desvio do fluxo de trânsito para o viaduto, está sendo feita a pavimentação asfáltica.

Para o melhor fluxo no trânsito, foi construído um tapume para o desvio do tráfego para a construção do Viaduto da Integração. A estrutura elevada terá, ao fim da obra, quatro pistas de rolamento e outras vias de acesso à Região Metropolitana, com capacidade de comportar diariamente mais de 100 mil veículos. O prazo para a entrega é até o final do ano.

O projeto prevê a urbanização de sete quilômetros de extensão, com iluminação, ciclovia, passeio público e pista de cooper.

Além do viaduto de ligação com a Duca Serra, um outro elevado será erguido no eixo de ligação da Norte-Sul. A obra está orçada em R$93,3 milhões, dos quais R$22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) junto à bancada federal do Amapá.