Waldez confirma que permanecerá no governo

Ao fazer o anúncio, Waldez agradeceu aos secretários que estiveram com ele nos últimos anos e que estão deixando a gestão para concorrer

Por SELES NAFES

Num pronunciamento feito nas redes sociais, nesta segunda-feira (4), o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), confirmou que continuará no comando do Estado até o fim do mandato. Havia a possibilidade de que ele renunciasse para concorrer a algum cargo eletivo, mas, nos últimos meses, ele já vinha demonstrando inclinação para permanecer.

Se fosse confirmada, a saída de Waldez também teria outro efeito: o vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD) assumiria o mandato até dezembro, o que lhe daria impulso na campanha pelo governo.

Ao anunciar que permanecerá no mandato, Waldez fez uma avaliação do governo, falou de avanços mesmo diante da crise, e disse que a pandemia foi o maior desafio de todos.

Ele também agradeceu aos secretários que estão deixando os cargos para concorrer nas eleições deste ano, todos ao parlamento. Pelo menos 8 secretários pediram exoneração para disputar cadeiras de deputado federal e estadual. Assista.