17,9%: Josenildo explica recuperação do comércio varejista do AP

Ex-secretário de Fazenda diz que política econômica do Estado aqueceu comércio e outros segmentos

Por SELES NAFES

As vendas no comércio varejista no Amapá em março deste ano tiveram alta 17,9% em relação ao mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados esta semana pelo IBGE. Com o resultado, o Amapá ficou bem acima da média nacional de crescimento, que foi de 4%.

O comércio varejista do IBGE mede o desempenho nas vendas de eletrodomésticos e supermercados, combustíveis, tecidos, móveis, medicamentos, material de informática, vestuário e calçados, entre outros.

Das 27 unidades da federação, em 24 houve avanço nas vendas, com destaques para o Ceará (20,4%), Distrito Federal (19,6%) e Amapá (17,9%).

Os estados com os piores desempenhos foram Amazonas (-9,6%), Pernambuco (-4,1%) e Rio de Janeiro (-1,6%).

O Amapá também se destacou no comércio varejista ampliado (14,9%), que inclui vendas de veículos e produtos da construção civil.

O ex-secretário de Fazenda do Estado, Josenildo Abrantes, explica que o comércio foi em boa parte estimulado pela injeção financeira do Estado e por novos investidores atraídos por um cenário mais favorável.

“A construção civil está altamente aquecida. O governo está com várias obras grandes em andamento e isso gera um efeito em cascata na geração de emprego em outros segmentos, aumentando o poder de compra de forma geral”, comentou o ex-secretário, que deixou o cargo em abril para concorrer a uma vaga de deputado federal.