A caminho do trabalho, moradores enfrentam lama e mato

Situação ocorre no Parque dos Buritis, na zona norte

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Pisar na lama é a rotina de quem num trecho desafiador do Loteamento Parque dos Buritis, na zona norte da capital. A Avenida Francisco Felipe Miranda Neri é o endereço da única Escola Estadual no bairro, a Professor Antônio Ferreira Lima Neto. E foi só na frente dela que o asfalto chegou. Até de dia é possível ouvir os sapos que habitam o local.

A diarista Daniele Silva, de 35 anos, mora há seis anos na avenida e disse que o lugar nunca recebeu asfalto, apesar de o bairro existir há mais tempo.

A cada temporada de chuva o drama se repete e vem piorando, diz ela.

“Nunca vieram fazer manutenção. Só perto da política que eles dão um jeito raspar aqui, mas fica pior. Quando está chovendo forte mesmo não tem quem passe por aqui. É preciso dar a volta”, reclamou a diarista.

Além desta avenida, os moradores de praticamente 60% do bairro sofrem com as péssimas condições das vias. Apenas as principais vias usadas como corredores de ônibus estão asfaltadas.

Procurada, a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana informou que a limpeza e manutenção das ruas da cidade seguem um cronograma diário de serviços, além de atender as “demandas solicitadas pelos munícipes via telefone”.

Sobre a situação na Av. Francisco Felipe de Miranda Neri, Parque dos Buritis, a Zeladoria Urbana afirma que irá providenciar, sem dizer quando, a visita de uma equipe técnica para fazer o levantamento dos serviços necessários e posteriormente programar a capina e retirada de lixo do local.