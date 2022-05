Ouça a análise de Números 2

Bom dia! Deus organizou meticulosamente a posição das tribos de Israel no deserto. O arraial dos levitas (selecionados para cuidar do templo), por exemplo, ficava no meio do acampamento e perto da tenda de adoração. Se pudesse ser fotografada, o mapa das tribos formava uma cruz. Somos parte de uma família mundial e com um só propósito. Ouça a análise de Números 2 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (12).