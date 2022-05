Ouça a análise baseada na relação entre Moisés e seus irmãos diante da liderança do povo

Bom dia! Os irmãos de Moisés (Miriam e Arão) tinham grande responsabilidade entre o povo. A irmã que tinha colocado o profeta no cesto ainda pequeno no Rio Nilo era a mulher mais influente daquela nação. Mas a inveja pode gerar grande mal. Somos responsáveis por nossas palavras e pelas pessoas. Ouça a análise de Números 12 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo domingo (22).