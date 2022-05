Ouça a análise do capítulo 16 de Números

Bom dia! O medo das forças de Canaã se transformou em rebelião (incluindo dos levitas) contra Deus e a liderança de Moisés e Arão. Isso resultou em muitas mortes no povo de Israel. Não devemos perder tempo com discussões que não edificam, e que só fazem com que as pessoas não vejam Jesus em nós. Ouça a análise de Números 16 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (26).