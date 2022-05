A rasteira

Presidente do MDB esperava apoio do vice-governador, que agora apoia Gilberto Laurindo ao Senado

Por SELES NAFES

Estremeceu a aliança entre o presidente do MDB no Amapá e o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD. O motivo é o apoio de Jaime Nunes a Gilberto Laurindo (Patriotas), lançado como pré-candidato ao Senado.

Gilberto foi anunciado pelo Patriotas num evento no último fim de semana. Jaime estava lá, subiu no palanque e discursou manifestando apoio ao colega empresário, para o descontentamento do aliado Gilvam Borges que se sentiu traído.

O problema é que, até então, Gilvam era o único nome do grupo de Jaime e Dr Furlan (Cidadania) que disputaria o Senado. Gilberto Laurindo foi uma novidade inesperada.

Além do apoio político, Gilvam esperava contar com apoio financeiro de Jaime Nunes e de seu poderoso grupo econômico. Apesar do golpe, Gilvam afirma que manterá a pré-candidatura ao Senado mesmo sem o apoio real do vice-governador.

No fim das contas, terá que subir no mesmo palanque de Gilberto Laurindo e Jaime Nunes, durante a campanha, e sorrir para os dois.