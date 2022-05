A uma semana do casamento, assaltantes atacam casal; noivo é morto

Crime ocorreu na Avenida Cora de Carvalho com a Rua Eliezer Levy, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 27 anos foi morto com um tiro no rosto no início da madrugada deste sábado (21), quando chegava em casa, na Avenida Cora de Carvalho com a Rua Eliezer Levy, no Centro de Macapá.

Nícollas Matheus Pereira Almeida e sua noiva tinham planos de casar e inaugurar uma lojinha na próxima semana. As alianças já haviam sido compradas, informou um amigo da vítima.

Mas, o sonho do casal foi interrompido por dois assaltantes que, provavelmente, os seguiram e tentaram roubá-los.

De acordo com apurações da polícia, o casal havia saído pra se divertir no Bar do Vila, também no Centro, há menos de 1 km de onde o crime aconteceu. Na volta pra casa, foram atacados pela dupla.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, já repassadas para os investigadores da Delegacia de Homicídios, Nícollas Matheus e a noiva aparecem caminhando e, logo atrás, surgem os dois bandidos, correndo em direção a eles.

Nesse momento, Nícollas reage e avança sobre um deles, mas não consegue desarmá-lo. Os dois seguem lutando até o outro lado da rua, lá, Matheus foi atingido por um tiro e morreu antes de receber atendimento médico. A noiva teve sorte, escapou sem ferimentos e prestou esclarecimentos à polícia.

Após o ataque, a dupla correu e entrou num carro preto que estava parado na esquina e fugiu sem levar nada de Nícollas.

Os peritos constataram que o disparo fatal entrou próximo a um dos olhos da vítima e transfixou a cabeça.

A Polícia Militar fez incursões na madrugada, mas ninguém foi preso. O sargento Cruz, do 6º Batalhão, informou que os bandidos são brancos e magros. O carro usado na fuga possivelmente é um modelo Corolla. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível perceber que uma terceira pessoa está ao volante do veículo.

A Delegacia de Homicídios segue em busca da motivação e da identidade dos criminosos. Quem tiver informações que possam ajudar na elucidação do crime, pode entrar em contato através do Disque Denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 9 9170 4302. Não precisa revelar sua identidade.