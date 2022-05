Ouça a análise de Números 7 e acompanhe o clipe Temporal

Bom dia! Números 7 narra as ofertas que os 12 líderes das tribos de Israel fizeram no altar de Deus. Eles dividiram esforços e ofereceram ofertas idênticas. No templo, Moisés foi até o “Lugar Santíssimo”, onde ficava a Arca da Aliança e ouviu a voz do Senhor. Hoje, temos acesso direto ao trono Dele. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima terça-feira (17).