Acusado de homicídio é preso quando dirigia na contramão

O criminoso usava um documento falsificado

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que responde por homicídio e que estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), desde 2020, foi preso pela Rotam/Bope, na tarde deste sábado (28). De acordo com a PM, o suspeito dirigia um carro modelo Polo na contramão.

O flagrante ocorreu por volta das 14h, no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. De acordo com o subtenente Pascoal, durante a abordagem Josivan Ferreira de Souza, de 31 anos, apresentou um RG falsificado. O documento fraudado tinha sua foto, mas o nome era de uma outra pessoa.

“Pelo documento que ele apresentou não constava nada. Pedimos então outros documentos pessoais, do carro e fizemos perguntas, mas ele se atrapalhou. Quando vimos que o documento era falso e perguntamos, ele baixou a cabeça e não respondeu”, explicou Pascoal.

“Ele já vinha usando esse documento. Encontramos um laudo médico de uma pessoa que ele acompanhava usando esse mesmo nome (falso). Pelo que apuramos ele tem uma participação importante numa facção e isso foi relatado ao delegado”, acrescentou.

Uma consulta ao banco de dados do Iapen confirmou que Josivan Souza era foragido.

Depois de apresentado e autuado no Ciosp, ele foi encaminhado para o presídio.