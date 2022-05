Acusado de latrocínio diz que foi convidado para “dar uma volta”

Antonio Carlos Rodrigues da Silva, de 20 anos, evitou mencionar os nomes de outros comparsas

Por OLHO DE BOTO

O criminoso que atacou um casal de noivos e matou um jovem de 27 anos, no último fim de semana em Macapá, disse em depoimento que foi convidado pelos comparsas apenas para dar uma “volta” de carro, e evitou falar no nome de outros envolvidos.

Antonio Carlos Rodrigues da Silva, de 20 anos, estava com o mandado de prisão preventiva decretado e se apresentou no fim da manhã desta terça-feira (24). Ele estava bastante assustado e tentou responsabilizar a noiva da vítima por um suposto tiro acidental.

Apesar de dizer que foi convidado para dar uma volta no Corolla, ele admitiu que o grupo passou a seguir o casal quando este saiu de um bar perto do local do crime.

No assalto, ocorrido no início da madrugada do último sábado (21), Nícollas Matheus Pereira de Almeida acabou sendo atingido com um tiro no rosto ao lutar contra o bandido que rendeu o casal na Avenida Cora de Carvalho, na altura da Rua Eliezer Levi, no Centro.

A vítima morreu ainda no local. A notícia teve grande repercussão durante todo o fim de semana, principalmente porque os noivos se casariam esta semana.