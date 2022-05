Acusados de roubar e espancar policial são presos

Equipe da Rotam recuperou a arma roubada do policial

Por LEONARDO MELO

A PM do Amapá prendeu dois acusados de participar do assalto e espancamento de um policial militar ocorridos na manhã deste sábado (7), em Macapá. A pistola do policial foi recuperada.

Izan Silva de Oliveira, de 34 anos, e Alan Richardson Amaral da Silva, de 33 anos, foram levados para o Ciosp do Pacoval depois de serem presos em flagrante, por volta das 13h30min.

Mais cedo, às 6h, eles e mais dois elementos teriam espancado o policial que tinha saído de uma festa na casa dos pais, no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte.

No entanto, de acordo com a ocorrência do Ciodes, o policial foi para outra festa onde ocorreu o crime. Não há muitos detalhes sobre o que teria acontecido. O soldado de 30 anos foi deixado desacordado na beira da rua e foi socorrido por colegas e o Samu até o HE, onde continua internado e estável.

Policiais de vários batalhões se envolveram nas diligências. Uma equipe da Força Tática encontrou o carro usado no crime, mas os bandidos abandonaram o veículo e conseguiram fugir.

Ao descobrir o endereço de dois suspeitos, policiais da Rotam foram até a residência no Infraero II e os encontraram. Eles alegaram que tudo era um mal-entendido, mas acabaram indicando onde a pistola .40 estava escondida dentro do imóvel.

“Estavam numa confraternização, aparentemente houve uma discussão. Eles esperaram o militar sair daquele local, o emboscaram e roubaram sua arma de fogo”, explicou o capitão Silvio Santos.

Os dois foram encaminhados para audiência de custódia.