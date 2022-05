Agência confirma que EDP venderá usinas no Amapá

Os complexos funcionam em Laranjal do Jari e Ferreira Gomes

Compartilhamentos

A Agência de Notícias Reuters divulgou, nesta quinta-feira (5), que a EDP Brasil está negociando a venda de duas usinas hidrelétricas no Amapá. A informação teria sido confirmada pela assessoria de imprensa da EDP.

O interesse pela aquisição dos complexos de Santo Antônio (Laranjal do Jari) e Cachoeira Caldeirão (Ferreira Gomes) seria do grupo canadense Caisse de Dépôt et Placement Du Quebec (CDPQ). A hidrelétrica do Jari tem capacidade para gerar 392 MW e a de Ferreira Gomes 219 MW.

A transação deve ser concluída até o fim de junho, mas os valores não foram revelados. A EDP está vendendo uma terceira usina no Espírito Santo.

Além dessas duas usinas, mais duas operam no Amapá: a Coaracy Nunes e a Ferreira Gomes Energia, ambas no Rio Araguari. Com exceção da Coaracy Nunes, as outras três hidrelétricas apenas exportam energia. O Amapá é atendido em sua maior parte pelo Linhão de Tucuruí.