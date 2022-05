Alegando ‘problemas na internet’, jovens lotam cartório eleitoral de Macapá

Grande fila, com a maioria de jovens, formou-se em frente a Casa da Cidadania, no Centro da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma longa fila se formou, antes mesmo de amanhecer, em frente a Casa da Cidadania, no Centro de Macapá, nesta quarta (4), último dia para que brasileiros a partir de 16 anos peçam a primeira via do título de eleitor ou o regularizem a tempo de votar nas eleições de 2022.

O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do TÍTULO NET. No entanto, algumas pessoas alegaram bastante dificuldade para conseguir realizar o processo virtual e decidiram resolver no cartório eleitoral presencialmente, justamente no último dia.

Samia Aragão, de 16 anos, foi uma delas. Tentou emitir por diversas vezes o título pelo site, mas o sistema apresentou falhas, segundo ela.

“Depois de muito tentar, eu desisti. Então, hoje, acordei cedo e vim presencialmente para garantir meu direito a voto na eleição desse ano. Agora estou aliviada com meu título em mãos”, falou.

Vitória Ferreira, também de 16, é amiga de Samia. A adolescente passou pela mesma situação e preferiu ir emitir o documento físico. Ela têm motivos específicos.

“Eu vim porque queria exercer meu direito à cidadania. Quero testar meu conceito de política e avaliação de candidatos. Vi muitos jovens vindo e também segui o exemplo”, pontuou.

David Fialho do Santos, tem 19 anos e nunca votou. O jovem falou que não acreditava muito na política e que decidiu retirar seu título porque só assim pode tentar mudar a realidade.

“Geralmente, os políticos não cumprem o que falam. Não confiava nas propostas, mas agora, pensando melhor e avaliando que nós jovens somos o presente, pretendo avaliar bem e vim tirar meu título para poder cobrar depois. Como não conseguir pela Internet, vim presencialmente”, disse.

Gilzele Nunes, de 38 anos, foi pra fila cedo. Mas depois de pegar informações na recepção decidiu ir para um ponto de acesso à Internet regularizar seu título.

“Sou de Laranjal do Jari. Faz 2 anos que não voto e quero votar esse ano. Não sabia como proceder, vim tentar, mas tá muito cheio. Se eu não conseguir pelo site, vai ser o jeito voltar pra cá. Pretendo votar com muito gosto”, garantiu.

Os procedimentos devem ser feitos até às 16h de hoje. O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro. O segundo turno, nos estados e nacionalmente, caso preciso, ocorrerá em 30 de outubro.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97 – artigo 91) determina o fechamento do Cadastro Eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Neste período, os eleitores podem resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas três últimas eleições.