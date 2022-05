Amapá estende até 10 de maio pagamento de cota única e 1ª cota do IPVA

Com prorrogação do prazo, contribuintes podem obter desconto no pagamento em cota única.

O Amapá prorrogou por mais 10 dias o prazo para o pagamento da cota única e da 1º parcela do IPVA 2022.

Agora, o contribuinte tem até 10 de maio para realizar o pagamento com desconto de 20% na cota única. A data anterior do vencimento era de 30 de abril.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) já havia estendido, no mês de março, o prazo para o pagamento das cotas do tributo. Com a prorrogação, o início das fiscalizações para o documento atualizado passou a ser a partir de 1º de novembro, antes previsto para outubro.

As novas datas de vencimento ficaram assim definidas:

Cota Única ou 1ª Cota, Licenciamento – 10/05;

2ª Cota – 30/05;

3ª Cota – 30/06;

4ª Cota – 29/07;

5ª Cota – 30/08;

6º Cota – 30/09.

Prazo máximo para licenciamento – 30/10

Início da fiscalização – 01/11

Boletos podem ser acessados pelos sites da Secretaria da Fazenda ou do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran/AP). Contribuintes também podem buscar atendimento nos boxes do Detran nas unidades do Super Fácil, mediante agendamento.

A alteração não é aplicada a veículos novos adquiridos em 2022, cujo prazo de pagamento permanece de 30 dias a contar da data de emissão do documento fiscal que transfere a propriedade do veículo, ou ainda, do Certificado de Registro de Veículo/ Documento Único de Transferência (CRV/DUT).