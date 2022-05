Amcel doa materiais e Santana abre 2ª academia para sobreviventes da covid

Academia que já funciona no Bairro do Paraíso atende cerca de 100 moradores em tratamento, a maioria mulheres

Na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, sobreviventes da covid-19, ou que estão em tratamento de outras doenças, encontraram nos exercícios físicos a rotina ideal para recuperar a qualidade de vida.

Os moradores (a maioria mulheres) foram encaminhados por médicos da rede municipal para atendimento na Academia da Saúde no Bairro do Paraíso, um espaço público equipado e com jeitão de academia particular que agora recebeu um reforço de peso.

Com a doação de materiais da Amcel para os treinos funcionais, pilates e outras técnicas, a prefeitura de Santana vai conseguir abrir uma nova academia, desta vez no Igarapé da Fortaleza. O Portal SN conversou com as pacientes que venceram a covid e acompanhou a entrega dos materiais que já começaram a ser usados. Entusiasmo é o que não falta.