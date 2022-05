Ao retornar de ‘saidinha’, detento tenta entrar com celular nas costas

O criminoso tirou a roupa na vistoria, mas tentou não virar de costas para os policiais que perceberam a manobra

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Policiais penais do Amapá impediram que um detento que estava voltando de uma “saidinha” entrasse no presídio com um celular. O aparelho estava grudado nas costas com pedaços de esparadrapo.

Andrei Carvalho dos Santos cumpre pena em regime semiaberto, mas o Portal SN não conseguiu apurar por qual crime. Ele havia conseguido uma licença temporária de 7 dias.

No último sábado (21), ele estava retornando para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) quando precisou passar pela revista.

“Ele tentou não virar de costas (para os policiais) na hora em que tirou a camisa, mas deu para a equipe verificar que tinha algo nas costas”, explicou um policial penal.

Questionado, o detento disse que estava tentando entrar com o celular para que ele mesmo usasse o aparelho na prisão. De acordo com a Polícia Penal, como se tratou de uma falta grave, a Vara de Execuções Penais avaliará a possível regressão da pena e do regime de cumprimento.