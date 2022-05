Apagão parcial afeta comunicações e causa transtornos em Macapá

Zonas sul, oeste e centro foram as regiões mais afetadas na capital do Amapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Mais uma vez um apagão parcial deixou o macapaense na mão e causou transtornos na capital. No fim da manhã, vários bairros das regiões central, sul e oeste ficaram sem energia por até 3 horas. Equipes no Hospital da Criança chegaram a se mobilizar para uma possível transferência de pacientes.

O comércio está entre os segmentos que mais sentiram. O blecaute dificultou o acesso à internet de algumas operadoras, como a TIM e a Vivo, dificultando o pagamento de compras nas lojas. Durante o período sem luz, só conseguiu comprar quem estava com dinheiro em espécie.

O trânsito também ficou lento em alguns pontos por causa dos semáforos apagados ou descontrolados.

Depois de passar por vários apagões, no final de 2020 e também em 2021, o amapaense ainda fica sobressaltando quando blecautes interferem na comunicação móvel e no serviço de internet.

No Hospital da Criança, um problema no gerador fez com que equipes se mobilizassem para uma possível transferência de pacientes. Contudo, o sistema entrou em operação depois de ajustes e não foi necessária nenhuma remoção.

A CEA Equatorial confirmou uma ocorrência de falha em um alimentador.

“A CEA Equatorial informa que está atuando na normalização do fornecimento de energia aos bairros do centro, zona sul e zona oeste de Macapá. No final da manhã desta sexta-feira, 6, foi registrada uma ocorrência de falha em um alimentador que afetou a subestação Santa Rita responsável pelo atendimento na região.

A empresa disse ainda que lamenta os transtornos e reforça que não está medindo esforços para garantir os investimentos necessários para a melhoria da prestação de serviço aos clientes. Em 2022, está previsto o início da construção da Subestação São José, que vai proporcionar uma maior qualidade do fornecimento na região metropolitana.

Por fim, para ocorrências de falta de energia os consumidores precisam entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo número 0800 096 0196.