Apaixonado por TV cria ‘museu’ e resgata da memória da televisão amapaense

Promotor de vendas André Felipe usa antigos equipamentos para digitalizar o conteúdo de mídias extintas

Por SELES NAFES

Com mais de 35,5 mil seguidores só no Facebook, um promotor de vendas de Macapá vem resgatando a memória da TV amapaense. André Felipe Ferreira de Souza, de 35 anos, faz uma verdadeira ‘garimpagem’ em busca de preciosidades escondidas em mídias antigas.

Todos os dias, ele busca e recebe doações de fitas VHS, mini-DVs, Beta-Cam e outras mídias hoje obsoletas que eram usadas pelas emissoras de TV para capturar imagens, 30, 40 anos atrás. As mais antigas do acervo dele são as VHS, que saíram do mercado há mais de duas décadas num processo que sepultou os videocassetes.

As outras mídias que surgiram depois também foram substituídas em poucos anos pelas emissoras graças à rápida evolução tecnológica. Atualmente, a maioria das empresas utiliza cartões de memória em suas câmeras e ilhas de edição.

A maior parte dos conteúdos digitalizados possui apresentações musicais, comerciais, reportagens e encontros familiares, e estão postados na página Arquivo Amapá.

Quando começou a página no Facebook?

2019

Qual o seu objetivo com esse trabalho?

Salvar o máximo de ‘arquivos mortos’, extraindo principalmente de fitas VHS, mini-DV, 8mm, salvar vídeos antigos e históricos, principalmente do estado do Amapá

Como você consegue essas VHS e outras mídias antigas?

Através da ‘garimpagem’. No começo foi difícil, mas depois fui conhecendo as pessoas certas, e essas pessoas iam me indicando e me direcionando. Onde tinha um acervo eu ia. Os donos não tinham mais acesso a essas imagens (por falta de equipamentos de reprodução), então eu me disponibilizava com todo entusiasmo e trabalho voluntário a limpar, restaurar, digitalizar e divulgar nas mídias sociais para o público conhecer a nossa história através de imagens daquela época. Primeiro o dono do acervo via o vídeo e me autorizava a publicar com os créditos no vídeo

Quais vídeos tiveram mais engajamento do público (curtidas, comentários e compartilhamentos)?

Vários. Um exemplo foi da cantora Márcia Rodrigues, do Acervo Janete (Silva). Quase 1 milhão de visualizações. O Roberto Villar cantando ‘São José de Macapá’ (1999) teve 69 mil; balanço do governo Barcellos anos 90 teve 141 mil. São vários vídeos que ultrapassam 100 mil visualizações, principalmente de acervo musical. Este trabalho é pioneiro no estado: garimpagem de fitas VHS, publicações contínuas do audiovisual antigo e inédito na internet.

Qual vídeo você mais gostou de ter postado?

Do Barcellos entregando as casas no recém inaugurado Bairro Cidade Nova I (zona leste de Macapá), vídeo de 1993, pois minha mãe ganhou uma casa ali. Fiquei emocionado e arrepiado ao ver aquelas casas sendo pintadas e entregues. Vi ali a minha infância. O vídeo ultrapassou a marca de 100 mil visualizações e foi o primeiro vídeo a me dar engajamento.

Quantos vídeos antigos você já ‘subiu’ para as redes sociais?

Meu amigo, são várias fitas. Só do MIS (Museu da Imagem e do Som) eu já digitalizei de forma voluntária mais de 100 fitas. Ainda tem mais 200 (do MIS). Na Sema (Secretaria de Meio Ambiente do Estado) também tem, mas tenho que fazer um ofício (solicitando).

Quais os próximos passos?

Eu tenho muita fita de vários acervos, mas também penso em ter uma receita para melhorar os equipamentos e trazer pessoas para trabalhar comigo formando uma equipe e fazer um museu online. Aliás, já tem o Arquivo Amapá (página). Também falei com o Zelito (dono da extinta TV Equatorial), mas ele falou que os videocassetes e UMATIC (mídia dos anos 70 e 80) estão danificados, e se eu arrumar um videocassete ou UMATIC (reprodutor) bons ele faria uma parceria comigo de eu fazer o resgate do acervo da TV Equatorial. Deve ter muitos arquivos importantes anos 70, 80 e 90 ali.

Para entrar em contato com o André: 96 991573695