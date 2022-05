Após 13h de combate a incêndio, bombeiros evacuam prédio residencial atrás de loja

Mais de 20 famílias precisaram deixar o residencial. Bombeiros indicam que estrutura onde fica a loja e a residência do empresário está comprometida

Por ANDRÉ SILVA

Um prédio residencial foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá, na tarde desta terça-feira (3), por causa do incêndio que consome a loja Portela Acessórios, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita. Além do prédio, outras duas residências foram afetadas e interditadas.

No caso do prédio residencial, mais de 20 famílias precisaram deixar o local.

“O prédio da rua de trás, também estamos colocando o termo de interdição. Já saíram e não vamos autorizar eles a retornar. Amanhã faremos uma reavaliação e se for o caso eles voltam amanhã”, explicou o coronel Wagner Coelho, comandante do Corpo de Bombeiros do Amapá.

As duas residências ao lado da loja também foram interditadas. O material inflamável continua pegando fogo. Há muita fuligem e fumaça escura, indicando que plástico e borracha estão sendo consumidos.

Engenheiros do Corpo de Bombeiros ainda não puderam entrar no prédio, mas deixaram claro que a estrutura do prédio, que inclui a loja e a residência do empresário Ivo Portela, está comprometida.

“A parte de cima, onde o proprietário mora, a parte de trás do telhado já colapsou (caiu).Lá na parte de trás a cobertura já ruiu. A gente vê fissuras realmente muito grandes, e os nossos engenheiros falaram que a estrutura está comprometida e há o risco de colapsar, de cair. Ela (estrutura) tá sofrendo essa pressão por essa temperatura. Então material de edificação tem um coeficiente de dilatação e isso preocupa”, informou.

Durante a manhã, muitas explosões foram ouvidas e o barulho do telhado caindo assustou a vizinhança.

Mais de 60 militares das unidades da capital, Fazendinha e de Santana estão atuando no incêndio que começou por volta das 4h da madrugada.