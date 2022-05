Após 4 tiros, dono do Alayke sobrevive e pede oração

Empresário prossegue internado no Hospital de Emergência de Macapá.

Compartilhamentos

O empresário José Roberto, dono do Alayke Bar, já não corre mais risco de morte depois de ter sido baleado com 4 tiros nesta madrugada de sexta (6) durante um assalto a sua residência, que fica nos fundos do empreendimento, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

A informação sobre o estado de saúde foi dada por ele mesmo, em um áudio enviado a amigos através de um grupo de Whatsapp. Logo o áudio gravado por ele se espalhou pelas redes de conversação. Ele pediu orações pela sua saúde.

Na mensagem, Roberto agradece à preocupação e apoio dos amigos e familiares e afirma que não passará por cirurgia no Hospital de Emergência, para onde foi levado após o atentado. Segundo o empresário.

A médica responsável pelo seu caso, informou a vítima, que como o caso não é de risco, não será necessário procedimento para retirada das três munições que estão alojadas no corpo dele. No entanto, Roberto afirma que vai procurar atendimento particular.

O empresário também contou como foi atacado pelos bandidos.

“Eu mesmo com a minha arma, não consegui efetuar nenhum disparo, porque eles pularam no meu braço que estava com a arma”, relatou.

Segundo narrou, o primeiro tiro foi no braço para que soltasse a arma. Em seguida, foi rendido e espancado. Depois, mais três tiros.

“Mas, graças a Deus está longo dos órgãos vitais, então não tem perigo nenhum de morrer. Deus me livrou. Muito obrigado, meus amigos, pela força, em breve estarei com vocês, aí, de novo. Só peço uma coisa: orem por mim”