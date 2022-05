Após balear policial, assaltantes trocam de carro para fugir

Picape Amarok roubada de família foi achada durante cerco policial. Subtenente ferido foi atendido no Hospital de Emergência de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar foi atingido por um tiro na barriga ao impedir um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (17), no Bairro do Trem, na zona central de Macapá. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Emergências de Macapá.

À reportagem de SN e já está fora de perigo, o subtenente Marcos Gama contou que estava de carona, com a esposa e sua filha no carro da cunhada quando os assaltantes chegaram e impediram a saída do veículo.

“Minha cunhada foi buscar a gente na casa da avó da minha esposa, estávamos tomando café à tarde toda, e, quando entramos no carro para ir embora, o veículo dos assaltantes impediu nossa saída”, relatou a vítima.

Ele percebeu que os ocupantes do Ônix branco estavam armados, foi quando começou a troca de tiros.

“Eu estava com a minha filha no banco de trás e a minha cunhada ao volante, com minha esposa sentada ao lado dela. Só vi quando um deles puxou uma arma, acho que era um 38 inox, grande, e ele apontou em direção a cabeça da minha cunhada, já um outro bandido tentou render minha esposa, foi quando eu puxei minha arma e comecei a disparar. Em seguida fui atingido”, relembrou.

Após o revide, os bandidos fugiram. Já sabendo que após a troca de tiros seriam procurados pela polícia, trataram de improvisar outro carro. Assim, roubaram uma picape Amarok, que estava parada no Bairro do Buritizal, na zona sul. Os ocupantes da picape relataram momentos de desespero.

“Eram três bandidos, todos armados, eles chegaram num Ônix branco, que já havia sido roubado, mandaram todo mundo deitar no chão e foram recolhendo telefones, bolsas, joias e a chave da Amarok. Depois fugiram deixando o Ônix no local, com o dono dentro amarrado. Ele também havia sido rendido anteriormente.

Militares do Bope, Força Tática, 6º batalhão e Polícia Rodoviária Federal fizeram buscas e encontram a picape abandonada numa rua escura do Bairro Santa Rita. Porém, os assaltantes não foram localizados.

Gama acha que a intenção dos bandidos era roubar o carro de sua cunhada. As últimas informações dão conta que ele não corre risco de morte. A bala transfixou seu corpo e não houve necessidade de procedimento cirúrgico.