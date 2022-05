Após bater em moto estacionada, motorista tenta fugir e colide com outro carro

Acidentes ocorreram no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro pessoas foram socorridas ao Hospital de Emergências do Centro de Macapá depois de um acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (6), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

As vítimas estavam num carro modelo Gol, vermelho, quando bateram numa moto que estava estacionada, na Avenida Iracema Castro Santos.

o tentar fugir, em alta velocidade, o motorista do Gol avançou sinais, na mesma via, e provocou outra colisão, desta vez com um outro carro, modelo Ônix, branco.

De acordo com o sargento Cláudio Silva, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a Polícia Militar, o motorista do Gol apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas, pelo estado clínico e por ele seguir internado, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

“O proprietário da moto foi até o local e verificou que os danos foram mínimos, podiam ter parado e acertado tudo no local, mas por estarem com indícios de embriaguez, cuba com cerveja, latinhas abertas, decidiram fugir”, comentou o policial.

O HE não informou o estado de saúde dos ocupantes do Gol. O motorista do Ônix não teve ferimentos.