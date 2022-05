Após queixas e pressão, Dr Furlan anuncia pacote de medidas na saúde

Por RODRIGO ÍNDIO

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), anunciou nesta terça-feira (10) um pacote de ações voltadas à reformulação da saúde de Macapá. As medidas surgem uma semana após o Ministério Público receber queixas e recomendar que a Secretaria de Saúde (Semsa) sanasse problemas estruturais e sanitários em unidades básicas.

Entre as medidas anunciadas hoje estão reformas de UBSs, esforço para o fim das filas de consultas médicas, criação de um hospital veterinário, melhoria do atendimento às gestantes e bebês recém-nascidos, mutirão de assistência em passarelas, conjuntos e distritos e um “odontomóvel”.

“Isso é muito importante porque a partir dessas ações nós teremos melhoras nos nossos indicadores de saúde do município de Macapá”, pontuou o prefeito durante uma live.

Confira as principais medidas

Atendimento noturno nas UBSs Lélio Silva, Congós, Perpétuo Socorro, Marcelo Cândia e Marabaixo, com consultas eletivas de pediatra, ginecologista e clínico geral;

A partir do dia 12 desse mês a implantação de serviço odontológico de urgência e emergência nas UBSs Perpétuo Socorro e Marcelo Cândia;

Avança Coração, com atendimentos cardiológicos. A primeira ação iniciou no sábado (7), com a assistência de 100 pessoas no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes. A iniciativa teve recurso de R$ 3 milhões do senador Randolfe Rodrigues (Rede);

Reformulação do Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, com ultrassonografia, densitometria óssea, exames com atendimento com tomógrafo. A unidade contou com emenda de transferência especial também do senador Randolfe, que auxiliou na viabilidade do programa;

Central de Regulação de Marcação de Consulta, como uma forma de facilitar o acesso da população;

Sala de incentivo à amamentação. Iniciou na UBS Leozildo Fontoura e nos próximos meses, será ampliado para as unidades Marabaixo, Macapaba, Lélio Silva, Álvaro Corrêa e São Pedro;

Mutirões de saúde nas UBSs;

Criação das redes sociais ‘Saúde Macapá’ e do WhatsApp da Saúde;

MediCar – entrega de medicação rodando a cidade;

Saúde Itinerante – ações desenvolvidas em passarelas, habitacionais e distritos;

Retorno da UBS fluvial que passou por uma reforma na estrutura;

Odontomóvel – atendimento odontológico itinerante;

Hospital Veterinário, que funcionará no sistema doze horas, diurno e observação noturna, fruto de emenda parlamentar do deputado André Abdon (PP), complementando a política de atenção animal com o castramóvel;

Pacote de reforma das UBS

Unidade de Triagem e Acolhimento para Síndromes Respiratórias Santa Inês, que já iniciou os atendimentos adulto e pediátrico;