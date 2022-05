Após tiro na cabeça da vítima, carro falha e matadores fogem a pé

Crime ocorreu no Bairro São José, na zona norte de Macapá, na tarde desta quarta-feira.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto com um tiro na cabeça, na tarde desta quarta-feira. O crime ocorreu por volta de 15h50, na Rua São Sebastião, no Bairro São Jose, zona norte de Macapá.

De acordo com informações do sargento Silva, do Batalhão de Força Tática, a vítima, identificada como Willian Barbosa Monteiro, 19 anos, ainda chegou a ser socorrida ao Hospital de Emergência do Centro (HE) por parentes, mas não resistiu ao ferimento.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que três homens chegaram ao local em um veículo HB20 de placa NEJ 5833, de cor cinza.

Dois deles desceram do carro e se aproximaram da vítima, que estava a alguns metros de sua casa. Um deles fez o disparo. No momento da fuga, o motorista estancou e o motor do carro não funcionou mais. Os três então abandonaram o automóvel e fugiram a pé. O carro está com a situação regular, informou o sargento Silva.

“Está em dia. Não tem restrição de roubo e nem furto e, aparentemente, não está envolvido em nenhum ilícito na cidade. Fomos até o endereço que constava no documento do carro, e, lá, populares informaram que os proprietários do veículo venderam a casa e o carro e foram embora de Macapá”, informou o policial.

Segundo a PM, Willian Barbosa tinha passagem por roubo, crime pelo qual estava respondendo e, por isso, usava tornozeleira eletrônica. A polícia acredita em acerto de contas.