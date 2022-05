Após troca de tiros, assaltantes fogem e deixam reféns e carro para trás

Crime ocorreu na Casa de Abrigo Pia Marta, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

A polícia ainda procura por dois assaltantes que trocaram tiros, fizeram dois trabalhadores reféns e levaram um carro na fuga após uma tentativa de assalto na Casa de Abrigo Pia Marta, que fica no Ramal da Escola Agrícola do Coração, na zona oeste de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 19h. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), os bandidos armados primeiramente renderam os dois pedreiros que estavam trabalhando na reforma da quadra e se preparavam para ir embora.

Em seguida, usaram a picape Strada, de cor branca, de um dos trabalhadores para tentar invadir o local onde funciona a administração da Casa Piamarta.

Contudo, o local estava resguardado por um guarda municipal, que reagiu e trocou tiros com os infratores, que, na sequência, fugiram do local na picape, levando os pedreiros como reféns.

O Ciodes repassou as informações para os batalhões da PM. Militares dos 4° e 6º Batalhões, do Bope e da Força Tática.

Após buscas pela rodovia Duca Serra, a picape foi encontrada junto com os reféns, no Ramal do Gaúcho, próximo ao Parque das Laranjeiras, já no município de Santana. Os criminosos embrenharam-se em área de mata da região, contaram os reféns. Eles deixaram para trás, também, um colete balístico.