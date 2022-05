‘Aqui só passa fome quem é preguiçoso’, diz ex-garimpeiro

Calçoene é um município no norte do Amapá

NOTA DO EDITOR

A quase 400 km de Macapá, ao norte do Amapá, fica o município de Calçoene, cidade rica em peixe, açaí e belezas naturais. O município tem o único garimpo legalizado em funcionamento, o Lourenço, que também é um dos mais antigos do Brasil. Calçoene já foi conhecida como a cidade onde mais chove no Brasil. O SNTV conversou com dois ex-garimpeiros que agora estão aposentados. Eles afirmam que em Calçoene não existe pobreza e nem fome por uma razão simples. Veja na reportagem.