Aramirã vence a 1ª Copa Waiãpi

Competição foi realizada pela prefeitura e reuniu 120 atletas das aldeias

Compartilhamentos

A Aldeia Aramirã venceu a 1ª Copa Waiãpi de Futebol, nesta terça-feira (10). A competição foi organizada pela Divisão de Desporto e Lazer da prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km de Macapá.

No total, oito times participaram do torneio. A prefeitura forneceu todo o material necessário, como uniformes, bolas, redes para as traves, limpeza e marcação dos campos, além do transporte dos jogadores para os locais dos jogos.

A final foi disputada entre Aramirã e Atlético Ytws. O placar foi apertado: 1 a 0.

“É a maior competição de futebol indígena do nosso município. É uma forma de a gente construir e valorizar a cultura local, promovendo lazer para as comunidades indígenas e contribuindo para a maior interação entre elas”, disse o coordenador da DDL Pablo Brito.

“É um privilégio como liderança da comunidade aqui receber este grande evento aqui na nossa terra indígena. Isso vai estimular mais os jovens e também vamos descobrir talentos de pessoas aqui da comunidade”, ressaltou o coordenador municipal indígena, Motã Waiãpi.

O time campeão, da aldeia Aramirã, conquistou o prêmio de R$ 1 mil.