As consequências do agir por impulso

Ouça a análise do capítulo 20 de Números

Compartilhamentos

Bom dia! Moisés estava vivendo momentos difíceis. A morte de sua irmã (Miriam), a recusa de Edon em dar passar ao povo de Israel, a morte de outro irmão (Arão) e a impaciência dos hebreus com a falta de água e alimentos. Ele recebeu uma ordem de Deus, mas não cumpriu como deveria. Moisés foi um grande líder, mas também estava sujeito a falhar. Quando erramos, nossos erros podem atingir outras pessoas. Ouça a análise do capítulo 20 de Números com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima semana.