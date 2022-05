Bandido invade Casa do Artesão e leva R$ 11 mil de renda dos trabalhadores

Local do assalto fica no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Trabalhadores e clientes passaram por um momento de pânico na tarde desta quinta-feira (12), durante um assalto que ocorreu na da Casa do Artesão, no Centro de Macapá.

Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), um homem armado entrou no espaço, por volta de 13h10, redeu funcionários e os trancou em uma sala. Depois seguiu diretamente para o setor financeiro.

Lá, recolheu a renda do trabalho diário dos artesãos e que seria distribuída amanhã – cerca de R$ 11 mil, que foram colocados em uma mochila que ele carregava às costas. Em seguida, o bandido fugiu, com o apoio de uma picape Saveiro, de cor prata.

A Polícia Militar e o GTA foram acionados, mas até está publicação ninguém havia sido preso.

A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), que administra a Casa do Artesão, emitiu um comunicado sobre o crime. O órgão informou que toda a ação do assaltante foi registrada pelo circuito de câmeras instalado no prédio. As imagens foram repassadas à polícia.

“O valor levado pelo bandido era para o pagamento de peças consignadas dos artesãos junto à Casa do Artesão”, diz a nota.

Por conta do roubo, o atendimento ao público foi suspenso. A Casa do Artesão reabre normalmente nesta sexta-feira (13).