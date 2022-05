Bandidos invadem escola de vigilância e levam cofres com dinheiro e armas

O furto ocorreu na manhã desta sexta-feira (27) no bairro Infraero 2. Foto: André Silva

Por ANDRÉ SILVA

Bandidos invadiram uma escola de formação de vigilantes localizada no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá, e levaram dois cofres que continham armas, munições e dinheiro. O furto aconteceu na manhã desta sexta-feira (27).

A reportagem do Portal SN tentou falar com o proprietário da escola, mas ele não quis gravar entrevista. Foi também a estabelecimentos comerciais que possuem circuitos de câmera de segurança, mas os proprietários disseram não se sentirem seguros para ceder as imagens.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o proprietário da escola não informou se estava no local na hora do crime. Apenas relatou que indivíduos entraram no prédio e levaram os dois cofres. Ele também não informou a quantidade de armamento que foi levado, declarou somente que nos cofres havia cerca de R$ 7mil.

Agentes da Polícia Civil estiveram no local para fazer a perícia da área e colher filmagens de circuitos de segurança de lojas próximas para identificar os bandidos. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também esteve no local.

Até o momento ninguém foi preso.