Beth vence o Prêmio Prefeito Empreendedor 2022

Município também venceu na categoria Cidade Empreendedora e Sala do Empreendedor

A prefeita de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km de Macapá, Beth Pelaes (UB), foi escolhida entre os 16 gestores municipais e levou o prêmio “Prefeito Empreendedor 2022”, título criado há 11 anos pelo Sebrae do Amapá. Pedra Branca também venceu na categoria Cidade Empreendedora e Sala do Empreendedor.

A solenidade de anúncio das premiações ocorreu na sexta-feira (6) no auditório do Sebrae, em Macapá. Os vencedores foram anunciados pelo presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), Carlos Sampaio (prefeito de Amapá).

De acordo com o Sebrae, o Prêmio Prefeito Empreendedor é um reconhecimento aos prefeitos que mais se destacam nas iniciativas municipais de estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.

A Sala do Empreendedor de Pedra Branca do Amapari orienta empreendedores locais desde o básico empresarial até a tramitação de documentos e processos relativos ao funcionamento regular das empresas. Também atua com a realização de oficinas de capacitação para micro e pequenos empreendedores formais e informais.

Pedra Branca foi representada no evento do Sebrae pelo vice-prefeito Marcelo Pantoja, equipe de governo e do gerente da Sala do Empreendedor, Marcos Borges. Mas a prefeita Beth Pelaes acompanhou a solenidade online.

“O sonho de todos os prefeitos é ganhar o estadual e eu estou muito feliz por essa conquista. Quero agradecer ao Sebrae por sempre nos acolher e ajudar e a toda a nossa equipe da gestão municipal por sempre se empenhar com dedicação”, enfatizou.

Agora, Beth Pelaes representará o Amapá na etapa nacional do Prêmio Prefeito Empreendedor com gestores de todo o país.