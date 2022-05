Bíblia encontrada após incêndio em loja comove funcionários

De mãos dadas, funcionários e empresário deram as mãos e agradeceram a Deus por nenhuma vida ter sido perdida no incêndio que durou mais de 24h

Por SELES NAFES

Depois de tanto sofrimento para funcionários e a família proprietária da loja Portela Acessórios, hoje (4) eles tiveram um momento de conforto e fé. Em meio aos escombros e à loja completamente destruída pelo fogo, uma Bíblia praticamente intacta foi encontrada e rapidamente comoveu a todos.

Proprietário de várias lojas automotivas ao longo da Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita, o empresário Assunção Ivo Portela participou de um culto improvisado que foi liderado por um dos funcionários.

Segurando a Bíblia chamuscada, o funcionário leu o trecho em que ela estava aberta quando foi encontrada, no livro de Eclesiastes (Antigo Testamento):

“Lembra-te do teu Criador”, leu.

“Que possamos nos lembrar do nosso Criador a cada momento. Que possamos estar cientes das nossas vidas, vidas que graças a Deus não foram perdidas. Objetos e coisas materiais Deus vai repor”, acrescentou o funcionário aos colegas de mãos dadas com o empresário. Um vídeo do momento de fé foi postado nas redes sociais.

Pela manhã, depois de quase 24h de incêndio, o fogo na loja cessou e os bombeiros puderam entrar no prédio para fazer uma avaliação. De madrugada, a prefeitura de Macapá enviou uma escavadeira para ajudar na remoção de entulhos.

O empresário Portela não quis gravar entrevista, mas adiantou que o prejuízo financeiro é “incalculável”. Além dos imóveis destruídos, todo o estoque de acessórios, documentos, equipamentos e outros itens necessários para o funcionamento da loja foram perdidos.