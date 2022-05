Bombeiro é preso embriagado após se envolver em acidente com dois carros e moto

O sinistro ocorreu por volta de 6h, no Bairro Jardim Felicidade 1, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um militar do Corpo de Bombeiros foi preso pelo Batalhão de Trânsito (BPTran) depois de se envolver num acidente no início da manhã desta sexta-feira (13), na zona norte de Macapá.

O sinistro ocorreu por volta de 6h, no cruzamento da Rua Tancredo Neves com a Avenida Francisco Xavier, no Bairro Jardim Felicidade 1.

De acordo com o subtenente J. Correa, responsável pelo atendimento da ocorrência, o militar, identificado como Cabo Bacelar, de 36 anos, dirigia um carro de passeio, modelo Logan, quando bateu por trás numa motocicleta e também em uma picape Saveiro, que ficou desgovernada e invadiu o estacionamento anexo a uma farmácia.

Por sorte, o prédio estava fechado e os funcionários ainda não haviam chegado para trabalhar. Os três veículos estavam no mesmo sentido. Já a motocicleta atingida não foi localizada. O condutor evadiu-se e não foi identificado.

Ainda segundo o oficial, o cabo apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro. Um vídeo que circula em redes sociais, mostra o bombeiro cercado por populares, que o hostilizam por ter provocado o acidente.

A motorista da picape, que se identificou à reportagem apenas como Carla, contou que estava fazendo uma conversão quando seu veículo foi atingido por trás. Ela também falou que o militar estava embriagado.

“Ele não conseguia nem falar direito, mal conseguia ficar de pé”, relatou a motorista.

A PM fez um termo de constatação e o apresentou por crime de trânsito no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Antes, foi conduzido ao Hospital de Emergências, pois tinha uma pequena lesão na cabeça.