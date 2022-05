Bombeiros tentam controlar incêndio há horas em loja de acessórios automotivos

Incêndio começou no empreendimento, localizado na região central de Macapá, ainda na madrugada.

Por OLHO DE BOTO

Equipes do Corpo de Bombeiros do Amapá tentam controlar, desde a madrugada desta terça-feira (3), um incêndio em uma grande loja de acessórios automotivos localizada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Os bombeiros foram acionados por volta de 5h20. Quando as primeiras equipes chegaram, havia muita fumaça no local e assim tem permanecido até a metade desta manhã.

Os bombeiros tentam chegar até o subsolo, onde está todo o estoque da loja e há muito material inflamável. O problema é que o prédio apresenta grande risco de desabamento em função do calor, que pode ter danificado a estrutura do prédio. Além disso, com a fumaça, que é tóxica, a visibilidade é quase zero.

Por enquanto, os militares tentam fazer o resfriamento da estrutura para reduzir a fumaça e poder acessar o interior do prédio. Eles jogam água na parede para melhorar as chances de acesso e, assim, identificar os focos do incêndio para agir diretamente neles.

“É um trabalho demorado, é provável que dure muito tempo esse incêndio. Estamos com quatro grupamentos de apoio, zona sul, zona norte, zona oeste e Fazendinha”, informou um dos bombeiros que conversou com a reportagem.

O dono da loja, o empresário Assunção Ivo Portela, que mora nos altos do empreendimento, conversou com a imprensa no local. Ele relatou que acordou com barulhos de “estalos” vindo da parte inferior do imóvel. Foi ele que acionou os bombeiros. Ele trabalha no local há 28 anos.

“É um momento muito difícil para mim, tenho vários funcionários que dependem desse empreendimento. Estou arrasado. É uma parte da minha vida que está queimando. Confio no trabalho dos bombeiros. Eles vão salvar o que der”, declarou.