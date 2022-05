Brasil Sabor: jurados vão avaliar inovação

O festival gastronômico acontece de forma presencial este ano em Macapá. Foram dois anos de forma híbrida e online por causa da pandemia.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Jurada do Enchefes, a influenciadora digital Ana Paula Rocha diz que finalistas da 7ª edição do concurso que acontece dentro do maior evento gastronômico do país, o Brasil Sabor, deve surpreender com pratos inovadores e regionalizados.

Ana Paula tem uma página no Instagram voltada à culinária local. Por isso, foi selecionada pela organização do concurso para ser um dos 25 jurados que irão escolher o melhor prato entre os 17 finalistas.

A jurada diz que vai usar toda a sua experiência em gastronomia – que começou ainda na infância – para selecionar aquele que será o chefe vencedor da competição. Ela deu a dica de que vai selecionar aquele que preparar o prato mais inovador da competição.

“Inovar e trazer algo diferente do que a gente está acostumado, independente do seu tipo de produto, porque há como regionalizar e trazer uma abordagem diferente do que todos estão acostumados, isso será a diferença”, pontuou.

O coordenador do evento, o turismólogo Sandro Belo, explicou que a edição no Amapá é a que possui maior número de participantes. Este ano a 16ª edição do evento traz 30 empresas com pratos elaborados a partir de insumos da floresta amazônica.

Os dezessete finalistas vão concorrer em cinco categorias: Melhor Chef de Cozinha Profissional; Chef Pizzaiolo, Chef Coqueteleiro (barmans/barwomens, bartenders e mixologistas do universo das bebidas), Chef Pâtisserie (bolos, doces e sobremesas) e Chef Burger.

Além disso, o evento vai contar com uma feira gastronômica com 25 expositores que comercializarão os pratos ao preço de R$ 20. Além deles, 24 produtores do campo estarão comercializando seus produtos no local.

“Este ano, ampliamos a estrutura até mesmo para dar mais segurança para o visitante, os empreendedores, chefes, artesãos e produtores do campo que estarão aqui conosco. A gente está em um momento muito bom no que diz respeito à pandemia e o retorno desse tipo de evento”, assegurou Belo.

O presidente do conselho deliberativo do Sebrae, Iraçu Colares, ressaltou que esta edição traz de volta o contato com o público participante, antes impedido pela pandemia.

“Estamos muito felizes em participar desta 16ª edição do Brasil Sabor com essa grande parceria com a Abrasel e os empreendedores da área de alimentação e empreendedores do campo. É um recomeço após esses anos de pandemia, voltando agora no seu formato presencial”, ressaltou o presidente.

A organização é do Instituo Multidisciplinar (com sede em Recife/PE), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Sebrae.

O evento será aberto ao público e acontece entre os dias 27 e 29, no estacionamento do Sebrae, Centro de Macapá, a partir de 18h.