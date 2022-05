Café de açaí tenta conquistar espaço no paladar do amapaense

Uma das empresas fez demonstração do produto nesta terça-feira (17) na orla de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Todo amapaense raiz gosta de um bom litro de açaí misturado com farinha e, claro, um saboroso acompanhamento. Pode ser peixe, camarão, frango, charque e outras proteínas. Na verdade, tudo o que é acompanhado do fruto amazônico cai nas graças da população, e é nisso que apostam os produtores do “café” de açaí.

O produto deriva de caroços de açaí reutilizados de batedeiras parceiras e que antes eram descartados em espaços públicos. Os caroços são desfibrados para retirada dos “pelos”. Do núcleo, onde estão 80% dos nutrientes, é extraído o “café”.

Em seguida, começa a fase de torrefação, que leva cerca de uma hora. Por fim, os grãos são moídos e embalados rapidamente, para que não percam aroma ou sabor.

Letícia Freitas, representante de uma das empresas que fabricam o café de açaí, explica que o produto é rico vitaminas A, D, E, e K, essenciais para diversas funções do organismo.

A vitamina A, por exemplo, é conhecida por combater o envelhecimento, reforçar a imunidade e proteger a saúde dos olhos. A vitamina D está ligada ao fortalecimento dos ossos. Já a vitamina E é boa para pele e cabelo, enquanto a K ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.

“Temos clientes que possuem diabetes ou colesterol e que já usam nosso café para tratamento dessas doenças e auxiliam jovens e idosos. É um café totalmente sem conservantes, sem mistura, sem glúten, sem cafeína. Ele é considerado um café vegano por ser 100% puro”, detalhou.

O processo produção da bebida é parecido ao tradicional. Basta água quente e o pó.

Carlos da Silva, de 51 anos, vende laranja na orla de Macapá. O ambulante aproveitou para provar o café de açaí que estava sendo demonstrado.

“Achei bom, não é tão forte quanto o outro no gosto. Eu beberia de boa todo dia”, avaliou.

O produto foi apresentado nesta terça-feira (17) numa ação da prefeitura, mas já está há 2 anos no mercado.