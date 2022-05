Caminhão com 16 toneladas de cimento cai no Rio Amazonas

Fato ocorreu em frente a cidade de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um caminhão carregado de cimento caiu no rio Amazonas, em frente a cidade de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, quando tentava subir uma rampa. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (26).

De acordo com testemunhas, o veículo estava chegando na Ilha de Santana, do outro lado o rio, quando os pneus deslizaram na rampa fazendo com que o caminhão voltasse desgovernado em direção à água.

Em vídeos gravados por curiosos que passavam pelo local, é possível ver algumas pessoas tentando salvar algumas sacas que ainda estavam secas.

As péssimas condições da rampa que dá acesso à comunidade podem ter sido o fator primordial para que o acidente ocorresse.

A Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap) informou que uma reforma na rampa está prevista para começar no início de junho.