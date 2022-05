‘Cantor dos montanhistas’ se apresenta às margens do Rio Amazonas

Multi-instrumentista mineiro levará show para público controlado na Fortaleza de São José

Compartilhamentos

Por JÚLIO MIRAGAIA

O pôr do sol do neste sábado (28), na Fortaleza de São José de Macapá, terá a companhia de música mineira. Conhecido como “cantor dos montanhistas, dos trilheiros e viajantes”, o multi-instrumentista Bernardo do Espinhaço fará apresentação única na capital amapaense em programação com público controlado na histórica e maior fortificação do país.

O artista falou sobre as expectativas para o show, em vídeo gravado no lugar do evento. Assista:

O evento às margens do rio Amazonas é parte da “Turnêxpedição 2022”, iniciada no mês de abril e que percorre 17 lugares no Brasil, entre morros, áreas de acesso a picos, trilhas e pontos turísticos.

Mineiro do norte do estado, Bernardo do Espinhaço conta nesse trabalho com a participação de outros músicos tocando instrumentos como violino, ukulele, percussão e baixo. A relação com a natureza nos shows ao ar livre, segundo o artista, “obedecem o relógio do sol”.

Na carreira musical, estão parcerias com o fundador e letrista do Clube da Esquina, Márcio Borges, seu irmão Lô Borges, além do cearense Joaquim Izidro.

Os ingressos para a apresentação de Bernardo do Espinhaço estão à venda pelo link: https://found.ee/turnexpedicao22

Mais informações, no Instagram do artista @bernardodoespinhaco