Cão de rua adotado por funcionários de emissora ganha crachá

Por RODRIGO ÍNDIO

Muitos são os desafios nos dias atuais para se conseguir um emprego com direito a benefícios. Com o cãozinho Gerald Deadline, foi diferente. Depois de se mostrar carismático e de ter boa relação com o público, ele agora “mora”, tem alimento, carinho e até ganhou um crachá na empresa onde “trabalha”.

Tudo teve início na tarde do dia 14 de agosto de 2020, quando o vira-lata apareceu no portão do prédio da TV Equinócio (afiliada da Record), em Macapá, latindo, sujo e com fome.

Os funcionários Josi e Rodrigo lhe deixaram entrar e o alimentaram. Porém, seu futuro era incerto, afinal, o sapeca sujava a recepção e outros ambientes da emissora com suas travessuras, e ele precisava da aprovação da direção para permanecer no espaço.

Com isso, recebeu o nome preliminar de “Deadline” – jargão do jornalismo que marca o prazo máximo para publicação de uma reportagem. Como é esperto, foi um bom menino e, claro, foi ficando aos poucos na empresa e caindo nas graças dos funcionários.

A direção permitiu que ele ficasse exercendo a função de estagiário de “ProduCÃO” e posteriormente de estagiário de “CÃOmeraman”.

Dentre as diversas travessuras, por muitas vezes mergulhou na lama poucos minutos depois de tomar banho. Outra vez foi parar numa outra emissora de TV localizada a várias quadras de distância de seu local de trabalho.

Numa de suas mais famosas traquinagens, foi levado para a casa de um funcionário enquanto o prédio da emissora era dedetizado. Porém, aprontou mais uma vez. Quebrou uma TV nova de 43 polegadas na sala da casa que lhe acolheu. Os funcionários fizeram uma coleta e compraram uma TV nova para o colaborador não sair no prejuízo.

Passados vários meses de experiência e com o comportamento “melhor”, a emissora decidiu lhe promover a auxiliar de produção. A “contratação” veio no mês passado com personalização de seu crachá. Seus tutores na empresa compartilharam o feito nas redes sociais.

“A vinda do Dead pra nossa empresa, eu acredito que não foi por acaso. Todo dia ele nos ensina um pouco, já nos ensinou principalmente a ter paciência com as travessuras dele… mas, o principal é o amor que ele nos transmite todos os dias! O acolhimento dele aqui faz parte da nossa missão que é acolher e ajudar a quem precisa, sem distinção. No fim das contas, foi o Dead que nos escolheu e só temos a agradecer”, disse Josi Paixão, diretora de jornalismo da emissora.

Deadline é muito brincalhão. O cão tem acesso a todas as dependências da TV, mas o prédio onde ficam a redação e a cozinha é seu preferido. É lá que ele aproveita pra fazer uma boquinha e tirar um cochilo depois de uma noite de trabalho.

Agora, o próximo passo é criar a rede social do cão, ideia que surgiu por sugestão de quem visita a emissora e recebe o carinho de Deadline.