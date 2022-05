Centro de Referência em Autismo começa a funcionar em Santana

Inaugurado pelo Governo do Amapá, espaço oferta a 350 estudantes autistas atendimento educacional especializado e clínicos.

Compartilhamentos

Já está em funcionamento em Santana, a 17 km de Macapá, o Centro de Referência em Autismo – Mundo Azul. O novo equipamento social foi inaugurado pelo Governo do Amapá na quarta-feira (25). Foram investidos R$ 720 mil nas obras do prédio.

O espaço vai atender, inicialmente, 250 estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e em agosto, mais 100 alunos, no total de 350 estudantes autistas no primeiro ano de inauguração, com atendimentos educacionais e clínicos.

O governador Waldez Góes enfatizou que o Mundo Azul era um sonho e agora será uma política pública que vai honrar a população santanense.

“Todos os servidores são capacitados e irão acolher as famílias santanenses, pois o Centro Mundo Azul é um espaço de acolhimento, amor e cuidado”, destacou Góes.

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado Marília Góes esteve presente na inauguração do Centro. Enquanto deputada estadual, ela trabalhou na implantação de leis voltadas para pessoas com autismo e teve a iniciativa de propor a implantação do Mundo Azul, a partir de escuta pública que ouviu às necessidades da comunidade autista de Santana, através da Associação Santanense de Pais e Amigos dos Autistas (Assande).

O prefeito, Bala Rocha, também participou da entrega.