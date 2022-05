Clécio recebe apoio de Bala e fala sobre investimentos portuários em Santana

Ex-prefeito cumpriu agenda em Santana nesta segunda, 9

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís (Solidariedade), voltou a afirmar que Santana será o motor da economia do Amapá, graças a investimentos públicos e privados. Foi durante agenda política, nesta segunda-feira (9), quando voltou a receber manifestação de apoio do prefeito Bala Rocha (PP) a sua pré-candidatura.

“Bala e sua equipe estão fazendo uma baita gestão, tirando Santana de uma condição ruim. Hoje a gente vê obra para todo lado com ajuda do Davi e da bancada”, comentou Clécio.

“A gestão do Bala voltou a ter credibilidade, resgatou parceria com o governo do Estado, que é essencial, e a experiência dele como ex-parlamentar ajudou na relação com a bancada”, acrescentou.

Em 2021, Clécio passou uma temporada de mais de três meses em Santana, cidade escolhida por ele para o start de uma pré-campanha diferente, batizada de “Pelo Amapá Inteiro”. Em agosto do mesmo ano, ele e o prefeito Bala Rocha foram até o Porto de Santana para ver por dentro o funcionamento da megaestrutura.

Hoje em Santana, Clécio lembrou que a segunda cidade mais populosa do Amapá está recebendo não apenas investimentos públicos, mas também do setor de transportes fluviais e exportação de grãos.

Ele revelou que Santana está dentro de um planejamento do setor privado e da prefeitura para ser um grande polo logístico de entrada e saída do Brasil para os navios de cargas.

“A Companhia Docas está recebendo investimentos novos da Caramuru e também existem portos populares privados. Haverá dois terminais de uso privativo, e o Bala está fazendo um projeto para transformar a área do lixão num grande terminal logístico para receber cargas que chegam pelo Rio Amazonas. Um novo terminal de contêineres vai começar a operar. Com a transferência das terras, é por aqui que os grãos vão sair. A DEV, que assumiu a Zamin, vai ter duas indústrias em Santana e Pedra Branca, e vai escoar o minério por aqui. Por isso Santana será o motor da nossa economia”.